السلامي: رينارد صنع مسيرتي.. ومواجهته صعبة

أرجع المغربي جمال السلامي، مدرب المنتخب الأردني الأول لكرة القدم، إلى الفرنسي هيرفي رينارد، قائد الدفة الفنية للمنتخب السعودي، الفضل فيما وصل إليه في عالم التدريب، مشيرًا إلى صعوبة مواجهته، الإثنين، ضمن الدور نصف النهائي من كأس العرب «فيفا قطر 2025».

وقاد المدربُ المنتخبَ الأردني للفوز على نظيره العراقي بهدفٍ نظيفٍ، مساء الجمعة، في ربع نهائي البطولة.

وعقب المباراة، ذكر المغربي في منطقة التصريحات على أرض ملعب «المدينة التعليمية»، أنَّ لاعبيه دوَّنوا سطرًا جديدًا في تاريخ الكرة الأردنية بالوصول إلى المربع الذهبي، لكنَّه أبدى حزنه لإصابة مهاجمه يزن النعيمات.

وشدَّد على ضرورة توحُّد المنتخب خلف هدفٍ واحدٍ، والمقاومة حتى النهاية، وتقديم أداءٍ جيدٍ رغم النقص المهم في صفوفه.

وأفاد بأن النعيمات واحدٌ من اللاعبين الذين تحضر الجماهير من أجل مشاهدتهم، موجِّهًا الشكر لجميع اللاعبين بعد الفوز والتأهل.

وكشف المدرب عن توتُّر لاعبيه بين شوطَي المباراة بسبب إصابة النعيمات، مشيرًا إلى إحساسهم بحالةٍ من الخوف، لكنَّهم تماسكوا على أرض الملعب حتى النهاية.

وتحدَّث السلامي عن المباراة المقبلة، في قبل النهائي أمام الأخضر، معترفًا بصعوبة المهمة، خاصَّةً أنها أمام منتخبٍ، يدرِّبه الفرنسي هيرفي رينارد، الذي يرى أنه صاحب الفضل في المستوى الذي وصل إليه في عالم التدريب

وكان السلامي واحدًا من مساعدي رينارد أثناء تدريبه المنتخب المغربي خلال الفترة من 2016 وحتى 2019.