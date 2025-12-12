«لمّة عائلية مع نتفليكس» تتجه إلى أبها

تتَّجه فعالية «لمَّة عائلية مع نتفليكس»، الأسبوع المقبل، إلى موقع «ترحاب» في مدينة أبها بعد ختام جولتها بـ «كافد» في الرياض، التي شهدت حضورًا لافتًا، جمع العائلات في أجواءٍ ترفيهيةٍ مجانيةٍ، ضمن النسخة الأولى للفعالية الشتوية.

وحظيت الفعالية بإقبالٍ مميَّزٍ من العائلات حيث استمتع الحضور بعرض فيلم «The Sea Beast» في مساحةٍ خارجيةٍ مهيَّأةٍ، ووسطَ أجواءٍ باردةٍ، أضفت طابعًا موسميًّا على التجربة.

وتتضمَّن الفعالية أنشطةً متنوعةً للأطفال، تشمل مسابقاتٍ تفاعليةً بجوائز عينيةٍ وتذكاريةٍ، إضافةً إلى تقديم المأكولات الخفيفة مجانًا للحضور طوال فترة مشاهدة الفيلم، ما يسهم في خلق تجربةٍ ترفيهيةٍ متكاملةٍ لكافة أفراد الأسرة.

وتبدأ الفعاليات الـ 04:00 عصرًا وتستمر حتى الـ 08:00 مساءً، وسط تنظيمٍ متكاملٍ، يجذب الزوار من مختلف الأعمار.

وقدمت «نتفليكس» عروضها في مدينة الدمام ضمن خطتها للوصول إلى أكبر عددٍ من العائلات في مختلف مناطق السعودية.