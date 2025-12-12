في غياب محرز وكيسيه وميندي.. الأهلي يخسر تجربة الرجاء

خسر فريق الأهلي الأول لكرة القدم أمام نظيره الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة 1-2 في المواجهة التجريبية التي جرت الجمعة ضمن برنامج تحضيراته خلال فترة التوقف.

وسجل الفرنسي إنزو ميو الهدف الوحيد للأهلي في الدقيقة 15 للمباراة التي استضافها ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بمقر النادي، قبل أن يرد الفريق المغربي بهدفين حسم بهما المواجهة.

وبدأ الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق الجداوي، اللقاء بتشكيلة ضمت ثمانية لاعبين أجانب، وهم: التركي ميريح ديميرال، الثلاثي البرازيلي روجر إيبانيز، ماتيوس جونسالفيس، ويندرسون جالينو، والثنائي الفرنسي فالنتين أتانجانا وإنزو ميو، والبلجيكي ماتيو دامس والإنجليزي إيفان توني، إضافة إلى عبد الله عبده حارس المرمى، وزياد الجهني ويزن مدني.

وفي المقابل غاب الجزائري رياض محرز والسنغالي إدوارد ميندي حارس المرمى والإيفواري فرانك كيسيه الذين يتأهبون للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وأجرى الألماني يايسله أربعة تغييرات خلال مجريات الشوط الثاني، وقضت بدخول سلمان الجدعاني حارس المرمى، فهد الرشيدي، زكريا هوساوي، وعبد الإله الخيبري في مكان عبد الله عبده، جالينو، الجهني، ودامس.

ويتأهب الفريق الأهلاوي لثلاث مباريات في ديسمبر الجاري بعد العودة من فترة التوقف، إذ يحل ضيفًا على الشرطة العراقي في 22 من الشهر الجاري ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، وبعدها بأربعة أيام يواجه مضيفه الفتح في الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، ومن ثم يستضيف الفيحاء في الـ30 منه لحساب الجولة الـ12 من الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 19 نقطة في ترتيب الدوري بعد مضي تسع جولات، أما في البطولة الآسيوية فإنه يأتي رابعًا بـ10 نقاط مع نهاية الجولة الخامسة.