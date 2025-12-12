القادسية يودع دبي بانتصار الظفرة

الدمام ـ تركي الحربي

اختتم فريق القادسية الأول لكرة القدم معسكره الإعدادي في مدينة دبي الإماراتية بانتصار على الظفرة الإماراتي بهدف نظيف، الجمعة في ثاني مبارياته التجريبية ضمن استعداداته في فترة التوقف المتزامنة مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب 2025.

وسيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول، قبل أن يتمكن نايف الغامدي من تسجيل هدف القادسية الوحيد في الدقيقة 74.

وكان القادسية قد استهل مبارياته التجريبية في معسكره الخارجي بالفوز على خورفكان الإماراتي بثلاثية نظيفة، قبل أن يختتم المعسكر بالفوز على الظفرة، محققًا فوزين سجل خلالهما أربعة أهداف دون أن تهتز شباكه.

وغادرت بعثة الفريق الشرقي إلى السعودية مباشرة بعد نهاية المباراة، تمهيدًا لاستكمال التحضيرات للقاء ضمك في الـ27 من ديسمبر الجاري ضمن الـ11 من دوري روشن السعودي.

ويحتل القادسية المركز الخامس برصيد 17 نقطة جمعها من خمسة انتصارات وتعادلين مقابل هزيمتين في تسع جولات بالدوري.