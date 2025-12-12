الوحدة يعيد سفيكو إلى «يلو»

أعلن نادي الوحدة، الجمعة، رسميًا تعاقده مع البلجيكي روسمير سفيكو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للتشيلي خوسيه سيرا المقال من منصبه بسبب تراجع النتائج في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ورحب النادي بالمدرب البلجيكي من أصول بوسنية عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، وكتب: «روسمير وحداوي.. مرحبًا في معقل الفرسان».

وصادق تعاقد الوحدة مع سفيكو البالغ من العمر 53 عامًا على ما نشرته «الرياضية» في السادس من ديسمبر الجاري تحت عنوان: «الوحدة يتفق مع مدرب الصعود»، وكشفت في سياق الخبر نقلًا عن مصادر خاصة أن إدارة الوحدة توصلت إلى اتفاق مع البلجيكي من أصول بوسنية روسمير سفيكو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري.

وأصبح الوحدة ثاني تجارب المدرب البلجيكي في الملاعب السعودية بعد أن قاد العروبة للصعود من دوري يلو إلى دوري روشن السعودي موسم 2023ـ2024، ووقتها حقق الفريق تحت إشرافه 20 انتصارًا، و4 تعادلات مقابل 11 هزيمة بمجموع 64 نقطة في المركز الثاني خلف القادسية صاحب المركز الأول.

وسبق للمدرب البلجيكي تدريب أندية أوروبية وإفريقية وآسيوية منها الرجاء المغربي، وآخرها شباب قسنطينة الجزائري، ويحفل سجله بعديد من الإنجازات، وأبرزها عام 2023 حينما كان مدربًا للعربي الكويتي الفائز بكأس ولي العهد.