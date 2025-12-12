رسميا.. إصابة النعيمات بقطع في الرباط الصليبي

أصيب يزن النعيمات، مهاجم المنتخب الأردني الأول لكرة القدم، بقطع في الرباط الصليبي، وفق ما جاء على الموقع الرسمي لاتحاد اللعبة في بلاده.

وتعرض اللاعب لهذه الإصابة خلال مباراة المنتخب الأردني مع نظيره العراقي، مساء الجمعة، على ملعب المدينة التعليمية في قطر، خلال منافسات الدور ربع النهائي من كأس العرب.

وخرج بسببها اضطراريًا في الدقيقة 15، قبل تسجيل زميله المهاجم علي علوان هدف الفوز الوحيد من ركلة جزاء، ليتأهل «النشامى» إلى نصف النهائي، الذي يواجهون فيه المنتخب السعودي، الإثنين المقبل، على ملعب البيت في الخور.

وفي تقريره عن المباراة، ذكر الاتحاد الأردني: «أظهرت الفحوصات الطبية والصور الشعاعية التي خضع لها اللاعب يزن النعيمات عقب انتهاء اللقاء، تعرضه لقطع بالرباط الصليبي الأمامي».

وتأتي الإصابة قبل نحو 6 أشهر من كأس العالم 2026 الذي تأهل إليه المنتخب الأردني.