سلوت يعيد صلاح إلى ليفربول

أدرج الهولندي أرني سلوت، مدرب فريق ليفربول الأول لكرة القدم، المصري محمد صلاح جناح الفريق ضمن القائمة التي تواجه برايتون آند هوف ألبيون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام بريطانية.

وفي وقت سابق، قال سلوت إنه لا يوجد سبب يجعله يرغب في رحيل صلاح عن الفريق مع عزمه على عقد اجتماع منفرد مع قائد منتخب مصر.

وسعى المدرب الهولندي إلى تهدئة التكهنات حول مستقبل صلاح، بعدما وجه اللاعب انتقادات لاذعة للنادي في تصريحات نارية بعد التعادل 3ـ3 مع ليدز يونايتد.

وقال اللاعب المصري إنه تم اتخاذه كبش فداء لتراجع مستوى ليفربول، وإن علاقته مع سلوت تدهورت.

وأثارت نوبة غضب صلاح تساؤلات حول مستقبله مع ليفربول الذي يحتل المركز العاشر برصيد 23 نقطة من 15 مباراة، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع الموسم الماضي الذي فاز فيه باللقب.

واستُبعد صلاح من تشكيلة الفريق التي سافرت إلى إيطاليا وفازت 1ـ0 على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.