الجاسم يقود مواجهة بيراميدز وفلامنجو

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مهمة إدارة مباراة بيراميدز المصري وفلامنجو البرازيلي، السبت، في نصف نهائي كأس القارات للأندية، إلى طاقم تحكيم قطري.

ويقود عبد الرحمن الجاسم المباراة حكمًا للساحة، ويعاونه كل من طالب سالم مساعدًا أول وسعود أحمد مساعدًا ثانيًا، فيما يأتي الكوستاريكي خوان كالديرون حكمًا رابعًا، ويتولى خميس المري مهمة إدارة تقنية الـ«VAR» خلال المباراة التي تلعب في الدوحة العاصمة القطرية.

وكان فلامنجو قد فاز على كروز أزول المكسيكي 2-1 الأربعاء الماضي في دور الثمانية في البطولة، فيما وصل بيراميدز المصري إلى الدور ذاته بالفوز على الأهلي السعودي 3-1.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة في المباراة النهائية مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا، وذلك في السابع عشر من ديسمبر الجاري.