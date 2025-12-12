بعد 27 عاما.. الترجيحيات تعيد الإمارات إلى نصف نهائي العرب

تأهّل المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس العرب للمرة الثانية تاريخيًا، بفضل ركلات الترجيح التي ابتسمت له أمام الجزائر «حامل اللقب»، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادلهما 1ـ1 مساء الجمعة، على ملعب البيت في قطر، ضمن منافسات دور الثمانية.

وسيواجه الإماراتيون المنتخب المغربي في دور الأربعة، الإثنين المقبل، على ملعب خليفة في الريّان.

وبعد انتهاء المواجهة، سيلتقي خلال اليوم ذاته المنتخبان السعودي والأردني في المباراة الثانية ضمن دور الأربعة.

وعلى ملعب البيت في الخور، تقدّم الجناح عادل بولبينة للمنتخب الجزائري «46»، ثم تعادلت الإمارات بهدف للجناح برونو أوليفيرا «64».

وظل التعادل مسيطرًا على ما تبقى من الشوط الثاني، واستمر خلال الوقتين الإضافيين، ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح.

وفي أول 5 ترجيحيات، أضاع كل منتخب ركلته الثانية عن طريق الجزائري ياسين بنزية أولًا، ثم الإماراتي ماركوس ميلوني خلفه.

وسجّل كلاهما الركلتين السادسة والسابعة، فيما أضاع الثامنة للجزائر خاسف نوفل محمد، وسجّلها للإمارات ريتشارد أكونور حاسمًا بطاقة التأهل لـ «الأبيض» بنتيجة 7ـ6.

وسبق للإمارات خوض نصف النهائي مرة واحدة عام 1998 عندما كان أول الأدوار الإقصائية بعد مرحلة المجموعات مباشرة.

ووقتها خسرت أمام قطر 1ـ2، واكتفت باللعب على البرونزية أمام الكويت التي هزمتها 4ـ1 وخطفت الميدالية.