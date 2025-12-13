الرئيسية / الصورة .. قصة

الأردن يعبر

2025.12.13 | 12:38 am
تأهل المنتخب الأردني الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب 2025 بعد فوزه على العراق 1-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب المدينة التعليمية بمدينة الريان القطرية في دور الثمانية، الجمعة تصوير: سعد العنزي
