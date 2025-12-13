ماجد يرفض الاستمرار في الشباب

رفض ماجد المرزوقي الاستمرار في العمل داخل أسوار نادي الشباب، وتحديدًا في إدارة الاحتراف، مفضِّلًا الابتعاد عن المنصب، وفقًا لما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وشغل المرزوقي منصب مدير الكرة في النادي قبل أن يصدر قرارٌ سابقٌ بتكليف سند شراحيلي بديلًا له.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الاجتماع الذي جمع المرزوقي بإدارة النادي، اتَّسم بأجواء متوترة في ظل تمسُّك الإدارة باستمراره ضمن الفريق الإداري، مقابل رغبته في الابتعاد نهائيًّا، وترك الفرصة لغيره.

وعلى الرغم من رفضه الرسمي إلا أن المرزوقي، أبدى استعداده لمواصلة دعم النادي خلال الفترة المقبلة دون صفة رسمية عبر تقديم المساندة الإدارية لحين تسلُّم البديل مهامه، إضافةً إلى دعمه خلال فترة الانتقالات الشتوية، شريطة أن يكون ذلك خارج إطار المناصب.

ولا تزال إدارة الشباب تحاول إقناع المرزوقي بالعدول عن قراره، والاستمرار مع النادي، في وقتٍ يشهد فيه البيت الشبابي تغييرات إدارية، كان أولها تكليف وزارة الرياضة عبد العزيز المالك برئاسة النادي بدلًا من خليف الهويشان.