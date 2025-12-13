المرة الخامسة.. 75% من بطاقات نصف نهائي العرب «آسيوية»

استحوذت المنتخبات الآسيوية على 75% من مقاعد نصف نهائي كأس العرب «فيفا قطر 2025»، فيما ذهبت نسبة 25% فقط لنظيراتها الإفريقية، في سيناريو يتكرر للمرة الخامسة.

واكتملت أضلاع نصف النهائي بصعود المنتخبين الأردني والإماراتي، الجمعة، عن طريق الفوز على منافسيهما العراقي والجزائري في دور الثمانية.

ولحق الثنائي الآسيوي بالمنتخبين السعودي والمغربي اللذين حجزا مقعديهما الخميس، عبر تخطي فلسطين وسوريا على الترتيب في ربع النهائي.

وجرت أول نسختين من مسابقة كأس العرب للمنتخبات، التي انطلقت عام 1963، بنظام الدوري من مجموعة واحدة، فيما بدأ إقرار دور نصف نهائي في منافساتها بدءًا ببطولة 1966.

وصعد إلى نصف نهائي تلك البطولة 3 منتخبات آسيوية إضافة إلى ليبيا فقط من إفريقيا، على غرار السيناريو الحالي.

وفي النسخة التالية عام 1985 انتزع الآسيويون كافة البطاقات مسجّلين احتكارًا غير مسبوق لقارتهم.

وبمفرده مثّل المنتخب المصري عرب إفريقيا مقابل 3 آسيويين في نصف نهائي نسخة 1988، مثل المغرب حاليًا، كما كرر «الفراعنة» السيناريو ذاته عام 1992.

وعاد الاحتكار الآسيوي لنصف النهائي في نسخة 1998، قبل حضور المغرب بمفرده عام 2002 أمام 3 من القارة الصفراء، وهو سيناريو يطابق الوضع الحالي.

وخلافًا لجميع النسخ، تناصف عرب القارتين مقاعد دور الأربعة في 2012، فيما سجّل الأفارقة حضورهم الأكبر عام 2021 عندما حازوا نسبة 75% من بطاقات نصف النهائي مقابل 25% للآسيويين.

وفي النسخة الجارية عاد الأفارقة إلى الاكتفاء بنسبة 25% تكرارًا لما حدث أعوام 1966 و1988 و1992 و2002.