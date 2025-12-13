وفاة الوجه الشرير في شقته

عثر على الممثل الأمريكي بيتر جرين المعروف بدوره في فيلمي «ذا ماسك» و«بالك فيكشن»، متوفيًا داخل شقته في نيويورك، السبت، حسبما أكد مدير أعماله.



وتوفي جرين، الذي أدى أدوار البطل الشرير على الشاشة خلال التسعينيات، عن عمر ناهز الـ 60 عامًا، بحسب موقع «نيويورك بوست».

وقال جريج إدواردز، مدير أعماله، والشرطة، إن جرين كان متوفيًا عندما عثر عليه في شقته عند الـ 03:25، وأعلنت وفاته على الفور.

وذكرت الشرطة أنها لا تشتبه في وجود شبه جنائية، ولكن الطب الشرعي سيحدد سبب الوفاة.

وظهر الممثل بعينيه الزرقاوين في بعض أكثر كلاسيكيات هوليوود المحبوبة بما في ذلك دور «زد» حارس الأمن السادي، والسفاح في «بالب فيكشن» للمخرج كينتين تارانتينو عام 1994.

كما عمل جرين أيضًا في «لوز أوف جرافيتي»، و«كلين شافين»، و«بلو ستريك»، و«ترينينج داي».