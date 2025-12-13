درجال يعتذر بعد وداع العراق

قدمَ عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، اعتذاره للجماهير العراقية بعد الخُروجِ من منافسات كأس العرب المنظمة في قطر، واعدًا بتحضيرات للملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026، عبر بيان صحافي بثه موقع الاتحاد.

وأكد درجال عزم لاعبي المنتخب العراقي بتعويض الجماهير في مارس المُقبل، من خلال تحقيقهم الحلم الأكبر بالوصول إلى المونديال العالمي.

ووفقًا للبيان التقى رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، بعد الخسارة، باللاعبين قائلًا : «كلنا فخورون بالمُستويات المُميزة التي قدمتموها في البطولةِ، على الرغم من أن بعضكم يلعبُ للمرةِ الأولى مع المنتخبِ الوطني، كنتم على قدرِ المسؤوليةِ والتحدي في تمثيلِ بلدكم، اليوم لم تستحقوا الخسارة، كنتم الأفضل بشهادة الجميع، ولكن هذه كرة القدم لا تنصفُ دومًا الأفضل».

وأضاف درجال: «حققنا فوائد كثيرة من هذه المُشاركة، في مقدمتها كسب لاعبين جدد، وهو ما سيشكّل إضافة مهمة للمنتخب الوطني في المرحلة المُقبلة».

وبشأن الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026، حيث يواجه العراق الفائز من مباراة سورينام وبوليفيا، تابع رئيس الاتحاد العراقي: «لدينا ثلاثة أشهر ونصف الشعر للمُلحق العالمي، يجب أن تكونوا على استعداد تام، نريد الالتزام والانضباطَ والتدريب، والعمل الجاد، من أجل أن تحققوا حلم جماهيركم بالصعود لكأسِ العالم بعد غياب 40 عامًا».

وتوقفت طموحات «أسود الرافدين» عند الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام الأردن 0ـ1.

وفاز العراق على البحرين 2ـ1، وعلى السودان 2ـ0، وخسر أمام الجزائر 0ـ2 في مبارياته ضمن المجموعة الرابعة ليحتل المركز الثاني برصيد ست نقاط، قبل أن يودع كأس العرب بهزيمته أمام الأردن بهدف من دون مقابل في ربع النهائي.

ويملك العراق سجلًا جيدًا في البطولة بعد إحرازه اللقب أربع مرات أعوام 1964 و1966 و1985 و1988.