كونسيساو يلتزم بالعودة..ويدرس الثالثة

يتجه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، للعودة من دبي إلى جدة، الأحد، دون تمديد معسكر القطب الجداوي هناك، عقب تأجيل الجولة العاشرة من دوري روشن، نظير ارتباط المنتخب السعودي في نصف نهائي كأس العرب، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وبيّنت المصادر نفسها، أن الاتحاد سيعود إلى جدة بحسب البرنامج المعد مسبقًا، بعد تجريبية جلف يونايتد الإماراتي «درجة أولى» نهار الأحد.

واكتسح الاتحاد نظيره بالم سيتي الإماراتي «درجة ثانية» بسداسية نظيفة، الأربعاء، في أولى مبارياته التجريبية خلال معسكره الذي انطلق الأحد الماضي في مدينة دبي.

وأوضحت المصادر ،أن المدرب بالتنسيق مع الجهاز الإداري، يدرس إمكانية تنظيم مباراة تجريبية ثالثة في جدة، قبل لقاء ناساف الأوزبكي 23 ديسمبر الجاري ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد تأجيل مواجهته أمام الحزم في الـ 20 من الشهر الجاري، بالجولة العاشرة.

ويحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 14 نقطة في ترتيب الدوري، أما على صعيد البطولة الآسيوية فإنه يأتي سابعًا بست نقاط.