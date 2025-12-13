الأخضر والأردن.. رباعية الطائف النتيجة الأكبر

واجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الأردني 15 مرة في جميع البطولات، قبل نزالهما، الإثنين، في نصف نهائي كأس العرب في قطر.

وسجل الأخضر الانتصار الأكبر في تاريخ المواجهات المباشرة أمام الأردن حين انتصر برباعية بيضاء قبل أربعة عقود في البطولة نفسها.

وجرت هذه المباراة في 3 يوليو 1985 ضمن دور المجموعات لكأس العرب على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

كان ذلك الفوز الأكبر في تاريخ المواجهات بين الفريقين، شهد تألق اللاعبين السعوديين تحت قيادة المدرب خليل الزياني.

التشكيلة الأساسية للأخضر حينها ضمت عبد الله الدعيع حارسًا، وناصر المنصور، وصالح النعيمة، وعمر باخشوين، وفهد الهريفي، وفهد المصيبيح، ومحيسن الجمعان، ومحمد عبد الجواد، وجمال محمد، وأحمد البيشي، وحسين البيشي.

ووقع على أهداف الأخضر حينها في المباراة، التي أدارها الحكم السوري نزار واطي، كل من صالح النعيمة، وحسام عزمي «هدف في مرماه»، وفهد المصيبيح، وأحمد البيشي.

وتعد مواجهة المنتخبين، الإثنين، على ملعب البيت في الخور، الثالثة بين الطرفين في كأس العرب بعد مباراة 1985 و2021، التي انتهت أردنية بهدف سجله خليفة الدوسري في مرماه.

وبلغ الأخضر نصف النهائي بعد تغلبه على فلسطين بنتيجة 2ـ1 بعد الوقت الإضافي، وتأهل الأردن على حساب العراق 1ـ0.