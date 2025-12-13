يحيى لا يحتاج جراحة بعد فحص مدريد

أظهرت فحوص طبية خضع لها أيمن يحيى، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، الجمعة، في مدريد العاصمة الإسبانية، أنه لا يحتاج تدخلًا جراحيًا، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية»، السبت.

وأشار المصدر ذاته إلى أن نتيجة الفحص بالأشعة أكدت سلامة غضروف ركبة يحيى «24 عامًا» من الإصابة، على أن يخضع إلى برنامج علاجي وتأهيلي يحدده طبيب النادي.

وذكر المصدر أن إدارة النادي ستسلم التقرير الطبي الصادر عن الطبيب الإسباني، الذي أجرى الفحص، إلى المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، مساء السبت.

وأصيب يحيى في غضروف الركبة خلال مشاركته مع المنتخب السعودي أمام المغرب في بطولة كأس العرب، الإثنين.

وكان الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، استبعد يحيى من معسكر الأخضر قبل 24 ساعة من مواجهة فلسطين ضمن ربع نهائي بطولة كأس العرب.

وشارك يحيى «24 عامًا» مع الأخضر أمام عُمان 72 دقيقة، ولعب ضد جزر القمر 74 دقيقة، وحل بديلًا في مواجهة المغرب وخرج مصابًا قبل نهاية المباراة بـ10 دقائق.