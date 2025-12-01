الصقور والنشامى .. الأب الروحي يتحول إلى عدو

يواجه المغربي جمال السلامي، مدرب منتخب الأردن الأول لكرة القدم، الإثنين، أستاذه الفرنسي هيرفي رينارد «57 عامًا»، الذي يقود المنتخب السعودي، في ربع نهائي كأس العرب، بعد أن عمل مساعدًا له عدة أعوام.

وتتجذر العلاقة بين رينارد والسلامي، في مرحلة سابقة من مسيرتهما التدريبية المشتركة في المغرب، حيث عمل السلامي مساعدًا لرينارد، تحديدًا في منصب المدرب الفني للمنتخب المغربي للاعبين المحليين، بالتوازي مع قيادة رينارد للمنتخب الأول بين عامي 2016 و2019، هذه الفترة التي شكلت أساسًا للاحترام المتبادل والتعاون المهني بين المدربين.

كان الدور، الذي شغله جمال السلامي، الذي تم تعيينه في يوليو 2016 لثلاثة أعوام، ضمن استراتيجية أشمل للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتوحيد الرؤى بين المنتخبات الوطنية، وقد كان من مهام السلامي الرئيسة مساندة رينارد ومده بالتقارير التفصيلية عن اللاعبين المحليين في الدوري المغربي «البطولة الاحترافية»، لتقييم مدى جاهزيتهم للانضمام إلى المنتخب الأول، وتشير التقارير إلى أن السلامي قدم عدة توصيات لرينارد بشأن أسماء معينة أظهرت إمكانات كبيرة.

ووصف السلامي، لاعب الوسط السابق، رينارد بـ«الأب الروحي» في عالم كرة القدم، وقال في تصريحات سابقة: «ما أنا عليه اليوم هو بفضله.. كنت ضمن طاقمه الفني المساعد في المغرب، لذا أدين له بالكثير مما حققته، أنا ممتن لعلاقتنا وللنصائح التي قدمها لي بألّا أتغير أبدًا».

كما تضمنت هذه العلاقة المهنية متابعة هيرفي رينارد لأعمال المنتخب المحلي بقيادة السلامي عن قرب، حيث حضر بعض معسكراتهم ومبارياتهم، مثل مواجهة ليبيا ومصر في تصفيات «الشان 2018»، بهدف دعم اللاعبين ومتابعة العناصر التي قد يتم استدعاؤها للمنتخب الأول، وقد صرح السلامي في حينه أن حضور رينارد كان له أثر تحفيزي كبير على اللاعبين خلال تلك التصفيات، وشدد على أن رينارد لم يكن ليجلس على مقاعد البدلاء خلال نهائيات البطولة ذاتها.

أما على صعيد التصريحات المتبادلة، فقد ذكر جمال السلامي في مناسبات متعددة أنه يكن تقديرًا للدور الذي لعبه رينارد في تطوره مدربًا، ووصفه بأنه «صاحب الفضل»، و«صاحب خير» عليه في مسيرته التدريبية.

العلاقة العاطفية بين المدربين ستتحول إلى عداوة داخل المستطيل الأخضر حين يقود رينارد الأخضر بمواجهة تلميذه السلامي، مدرب الأردن، الإثنين، في نصف نهائي كأس العرب.