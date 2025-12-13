نهائي المونديال.. الابنة على خطى الأم

يمكن لإميلي فوجيل أن تسير على خطى والدتها حين يسعى منتخب ألمانيا الأول لكرة اليد للسيدات إكمال مشوار استثنائي في بطولة العالم، بالتتويج باللقب، الأحد، أمام النرويج، المرشح الأبرز.

وكانت أندريا بولك، والدة فوجيل، جزءًا من الفريق الذي فاز بآخر لقب عالمي لألمانيا قبل 32 عامًا في 1993.

وقالت فوجيل قبل أن تتوجه لوالدتها في ملعب روتردام عقب الفوز على فرنسا في قبل النهائي: «سيكون من الرائع أن نكرر القصة نفسها. تتبقى مباراة واحدة. لم نكن قريبين بهذه الدرجة. سنبذل أقصى جهد لنا طوال 60 دقيقة».

وأغلب لاعبات منتخب 2025 لم يكن قد ولدن عندما فازت ألمانيا باللقب في 1993، ولكنهن يكتبن قصتهن الخاصة في البطولة مع هولندا.

وكانت ذروة هذا المشوار حتى الآن هي الفوز الذي تحقق، الجمعة، بنتيجة 29ـ23 على حاملات اللقب الفرنسيات، وهو أول انتصار ألماني على المنتخب الفرنسي في مباراة رسمية منذ عقدين.

وسيكون المنتخب الألماني غير مرشح مرة أخرى عندما يواجه النرويجي، ولاعبته هيني ريستارد، أفضل لاعبة في العالم مرتين، التي سجلت 10 أهداف، في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب النرويجي 35ـ25 على نظيره الهولندي في مباراة الدور قبل النهائي الثانية.