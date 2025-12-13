ميتشل يتفادى الخسارة ويُنقذ كافالييرز

سجل دونوفان ميتشل، لاعب فريق كليفلاند كافالييرز الأمريكي الأول لكرة السلة، 48 نقطة، منها 24 في الربع الأخير، وقاد عودة زملائه للفوز على واشنطن ويزاردز بنتيجة 130ـ126، ضمن منافسات دوري «NBA» للمحترفين.

وفي واشنطن، تأخر كافالييرز بفارق 15 نقطة قبل بداية الربع الأخير، إلّا أن ميتشل لعب دور المنقذ بعد سلاته الحاسمة، ونجح في 17 رمية من أصل 31، وأضاف إليها 4 متابعات والعدد ذاته من الكرات الحاسمة.

وتفادى كافالييرز، صاحب أفضل سجل في المنطقة الشرقية، خسارة في عقر دار ويزاردز الذي يقبع في قاع الترتيب بـ3 انتصارات مقابل 20 هزيمة.

وعلى الرغم من هذا الفوز، ما زالت نتائج كافالييرز متأرجحة، إذ يحتل المركز السابع برصيد 15 فوزًا مقابل 11 هزيمة.

وفي المباريات الأخرى، فاز ديترويت بيستونز، متصدر الشرقية، على أتلانتا هوكس 142ـ115، ووضع شيكاغو بولز حدًا لهزائمه السبع المتتالية بفوزه على شارلوت هورنتس 129ـ126، بقيادة الأسترالي جوش جيدي صاحب 26 نقطة و7 متابعات و11 تمريرة حاسمة، وأسهم اللاعب الناشئ كون كنوبل بـ 33 نقطة.