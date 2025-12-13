فورمولا 1.. أوتوسبورتس ينسحب من بطولة أستراليا

أعلن الأمريكي زاك براون، الرئيس التنفيذي لماكلارين، حامل لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، أن فريقه يونايتد أوتوسبورتس، لن يشارك في بطولة أستراليا للسيارات فائقة السرعة، بدءًا من الموسم المقبل.

وأوضح براون أن القرار لم يُتخذ بسهولة، مشيرًا إلى التزامات فريق يونايتد أوتوسبورتس المتزايدة في بطولة العالم للتحمل وسلاسل أخرى.

وقال الأمريكي في بيان صحافي: «كان قرار الانسحاب صعبًا للغاية، لكن مع توسّع برنامجنا في بطولة العالم للتحمل والتزاماتنا الأخرى في مجال السباقات بشكل سريع، حان الوقت لتركيز كامل جهودنا وطاقتنا في ذلك، بالنسبة لي، استمتعت بكل لحظة مع الفريق بأكمله، ومع السائقين، وبكوني جزءًا من سباقات السيارات فائقة السرعة، الفوز بالبطولة في آخر سباق لنا معًا يبدو وكأنه نهاية مثالية، ولكن أيضًا انتصارنا في سباق باثورست 1000 هو شيء لن أنساه أبدًا».

وفي عام 2017، تعاون فريقا يونايتد أوتوسبورتس وأندريتي لتشكيل فريق «واكينشو أندريتي يونايتد» الذي توج هذا العام ببطولة السائقين بفضل تشاز موسترت قبل أسبوعين.

ويواصل الفريق المشاركة في الموسم المقبل تحت اسم «واكينشو» وبيّن براون أنه سيظل يدعمه، خاصة عند تنظيم سباق ملبورن سوبرسبرينت خلال جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا 1 في حلبة ألبرت بارك، مارس المقبل، مضيفًا: «قد لا أنخرط في العمل اليومي بعد الآن، لكن هذا لن يمنعني من المتابعة والتشجيع عن بُعد، ومن جدار منطقة الصيانة في ملبورن العام المقبل. ليس لدي أدنى شك في أن هناك أمورًا رائعة تنتظرنا».