اليامي يقترب.. والهلال يواجه المحرق

اقترب حمد اليامي، الظهير الأيمن لفريق الهلال الأول لكرة القدم، من الدخول في التدريبات مع المجموعة بعد تعافيه من إصابة عضلة الفخذ الخلفية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأبان المصدر ذاته أن اليامي «26 عامًا» بدأ بملامسة الكرة والإعداد البدني كمرحلة أخيرة من التأهيل، بهدف تجهيزه قبل استئناف المسابقات المحلية، التي تتوقف حاليًا لمشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب فيفا 2025.

وتعرَّض اليامي للإصابة خلال مباراة النجمة، التي كسبها فريقه 4ـ2 ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

من جانب آخر، يخوض فريق الهلال عند الـ 05:30 مواجهة تجريبية «مغلقة» أمام الجماهير وكافة وسائل الإعلام، ضد المحرق البحريني، ضمن معسكره الجاري في مدينة العين، على أن ينهي بعدها المعسكر ويعود إلى الرياض.

ويحتل الهلال حاليًّا المركز الثاني في دوري روشن بفارق 4 نقاط خلف النصر المتصدر، فيما يتربع على صدارة مجموعته بدوري أبطال آسيا للنخبة بالعلامة الكاملة «15 نقطة»، ويواجه الأهلي في نصف نهائي كأس الملك، فبراير المقبل.