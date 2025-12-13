رغم محادثات الجمعة.. صلاح حبيس الدكة

أُدرج اسم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، على مقاعد البدلاء في مواجهة برايتون على ملعب «أنفيلد»، السبت، بعد محادثات مع مدربه الهولندي أرني سلوت، الجمعة.

وأكد المدرب، البالغ 47 عامًا، أنه صاحب الكلمة الأخيرة بشأن عودة المصري الدولي المستبعد من رحلة الفريق إلى إيطاليا في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع في الفوز على إنتر 1ـ0، عقب تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها حول النادي.

أفادت تقارير، الجمعة، أن قرار سلوت اتُخذ انطلاقًا مما يراه في مصلحة الفريق.

واتهم صلاح النادي الإنجليزي بالتخلي عنه بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية في مباراة الأسبوع الماضي، التي انتهت بالتعادل أمام ليدز 3ـ3، وهي المباراة الثالثة تواليًا التي يجلس خلالها المصري على دكة البدلاء.

كما صرّح للصحافيين عقب المباراة التي جرت على ملعب «إيلاند رود» بأنه لا تربطه أي علاقة بسلوت.

واحتاج ليفربول لهدف متأخر من علامة الجزاء للفوز على إنتر، بينما نشر صلاح «33 عامًا» صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتدرب بمفرده في صالة الألعاب الرياضية بملعب تدريب النادي.

وقال سلوت في المؤتمر الصحافي، الذي عقده قبل مباراة برايتون في الجولة الـ16، إنه سيتحدث مع المهاجم في وقت لاحق.

وأضاف: «ليس لديّ أي سبب لعدم رغبتي في بقائه».

ومن المقرر أن ينضم صلاح، الذي وقّع عقدًا جديدًا لمدة عامين مع ليفربول في أبريل، إلى تشكيلة المنتخب المصري للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية بعد مباراة برايتون.

ويتوقف طول فترة غيابه على مدى تقدم مصر في البطولة الجارية في المغرب، حيث تُنظم المباراة النهائية في 18 يناير.

ويحتل صلاح المركز الثالث في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ برصيد 250 هدفًا في 420 مباراة، وقاده للفوز بلقبين في الدوري وبلقب في دوري أبطال أوروبا من بين عدة كؤوس.

وكان صلاح سجل 29 هدفًا في «بريميرليج» الموسم الماضي حين توّج ليفربول بلقبه العشرين، لكنه لم يُسجل سوى أربعة أهداف في 13 مباراة هذا الموسم.

ويحتل ليفربول المركز العاشر في الدوري هذا الموسم برصيد 23 نقطة بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال، حيث حقق فوزين فقط في مبارياته العشر الأخيرة في «بريميرليج». وارتبط اسم صلاح بالانتقال إلى الدوري السعودي.