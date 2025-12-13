قبل المونديال.. «الديوك» تواجه البرازيل وكولومبيا تجريبيا

أعلن ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، السبت، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المحلي في باريس عن مواجهة مرتقبة بين منتخب «الديوك» والبرازيل وكولومبيا تجريبيًا في أمريكا، خلال مارس المقبل، استعدادًا لكأس العالم 2026.

وقال ديشان: «سنجري بروفة قصيرة في مارس. هذه الجولة في الولايات المتحدة، حيث سنلعب ضد البرازيل وكولومبيا، مفيدة دائمًا لأنها فرصة جيدة للتعرف على ملاعب البطولة».

ويعود آخر لقاء جمع المنتخب الفرنسي مع نظيره البرازيلي، حامل لقب كأس العالم خمس مرات، إلى مارس 2015، في مباراة تجريبية خسرها «الديوك» بنتيجة 1ـ3 على ملعب «ستاد دو فرانس».

كما خسرت فرنسا آخر مباراة لها أمام كولومبيا 2ـ3 في مارس 2018، في سان دوني أيضًا.

وأوضح ديشان، على هامش الجمعية العمومية، أن المنتخب الفرنسي، الذي يخوض مبارياته في دور المجموعات على الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، لم يحدد بعد مقر تدريباته لمونديال 2026.

وبيّن المدرب الفرنسي، البالغ 57 عامًا، سابقًا أنه سيكشف عن قائمة اللاعبين المختارين لكأس العالم في منتصف مايو المقبل.

ويواجه بطل مونديال 2018، ووصيف 2022، في المجموعة الأولى، منتخب السنغال 16 يونيو في نيويورك، ثم الفائز من الملحق العالمي، الذي سيحدد من بين العراق وبوليفيا وسورينام، 22 يونيو، في فيلادلفيا، والنروج بعد 4 أيام في بوسطن.