أتلتيكو يستعيد التوازن بثنائية فالنسيا

عاد فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم إلى سكة الانتصارات بفوزه الصعب على ضيفه فالنسيا 2ـ1، السبت، ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإسباني

وسجل كوكي «17» والبديل الفرنسي أنطوان جريزمان «74» هدفي أتلتيكو، والبديل الآخر الأرجنتيني لوكاس بلتران هدف فالنسيا «63».

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع متأخرًا بفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر الذي يلعب لاحقًا مع أوساسونا، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 15 نقطة في المركز الـ 16.

ويأتي هذا الفوز بعد خسارتين تواليًا لـ «روخيبلانكوس» محليًا أمام برشلونة 1ـ3 وأتلتيك بلباو 0ـ1، قبل أن ينتفض قاريًا بفوزه على أيندهوفن الهولندي 3ـ2 في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

ولم يخسر نادي العاصمة في مبارياته الـ 17 الأخيرة في عقر داره أمام فالنسيا، حيث حقق 13 فوزًا مقابل 4 تعادلات.

وانتهت سلسلة اللاهزيمة لفريق «الخفافيش» بعد 4 مباريات، منها ثلاثة تعادلات أمام ريال بيتيس ورايو فايكانو وإشبيلية بالنتيجة ذاتها 1ـ1، منذ سقوطه على أرض ريال مدريد 0ـ1.