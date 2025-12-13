محرز وعوار يقودان الجزائر في أمم إفريقيا

تقدم الجزائري رياض محرز، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، ومواطنه حسام عوار، لاعب الاتحاد، قائمة منتخب بلادهما المشاركة في كأس أمم إفريقيا، حسبما كشف عنه الاتحاد المحلي، السبت.

وضمت القائمة، التي أعلنها الكرواتي فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب الجزائر أربعة لاعبين من المنتخب الرديف، الذي خرج من ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025 الجارية في قطر، وهم: رضوان بركان، وعادل بولبينة، ويوسف عطال، ومحمد توجاي.

وغاب عن التشكيلة الحارس أليكسيس قندوز بسبب الإصابة، وسيعوضه أنتوني ماندريا، الغائب منذ فترة طويلة.

وأقنع زين الدين بلعيد، مدافع شبيبة القبائل، المدرب بيتكوفيتش بضمه لتشكيلة أمم إفريقيا بعدما تألق معه في معسكر نوفمبر الماضي.

وتنظم كأس أمم إفريقيا في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الحالي حتى 18 يناير المقبل.

وتلعب الجزائر، التي تأهلت لكأس العالم للمرة الخامسة في تاريخها، في المجموعة الخامسة بكأس أمم إفريقيا مع بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودان.