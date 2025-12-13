نادي البلد.. حُلم «العروس» انطلق من الحواري

في عام 2024، قرر فيصل الحديثي تأسيس نادٍ رياضي يُدعى «البلد»، يحمل اسم المنطقة التاريخية في قلب جدة، أو المركز العتيق للمدينة التي تضم الأحياء والبيوت القديمة، والمساجد والأسواق وتعكس روح «عروس البحر الأحمر».

ولد نادي البلد بطموحات شباب حواري جدة، وتغذى من طاقة شوارعها وأسواقها، شارك للمرة الأولى في موسم 2024ـ2025، في مصاف أندية دوري الدرجة الرابعة لكرة القدم.

«التفوق في كرة القدم لا يحدث إلا عندما يتّحد الشغف والانضباط، وهذا ما نحاول أن نزرعه في روح كل لاعب».. هذا مبتغى الحديثي، من تأسيس فريق يضم في صفوفه أبرز لاعبي حارات جدة، لينطلق معهم إلى عالم الاحتراف، ومحو سمعة لاعب الحارة القديمة، مدشنًا حقبة زمنية لنادٍ يسير نحو هدفٌ واحد «مقارعة الكبار».

ولأن الالتحاق بالركب الرياضي جاء متأخرًا.. نشط نادي البلد في منصة «يوتيوب» بقناة رسمية أطلقها في يونيو عام 2024، بطريقة جديدة تُشبهه، مقدمًا أسلوبًا حديثًا مواكبًا للجماهير، إذ حرص أن يكون قريبًا منهم، عبر بث كواليس بداية الرحلة في تأسيس الفريق، إضافة إلى محتوى نوعيّ يُلامس محبيّ هذه المنصة الرقمية العالمية، ليُسجل خلال عامٌ واحد فقط أكثر من 5.097.596 مليون مشاهدة.

الحديثي أمامه تحديّ الوصول لمستوى الأندية الكبيرة، وكسب الولاء الجماهيري للوجه الجديد على ساحتنا الرياضية..

الأعوام المقبلة قد تحمل في طياتها نجاحًا كبيرًا لنادٍ نشأ سريعًا، ونافس الكبار، وشهدنا على مسيرته التاريخية، أو العكس عثرات وصعوبات ثم اختفاءٌ وانتهاء قصة جوهرها مواكبة التطور الرياضي بروح تراثية حديثة.