يوفنتوس يرفض عرض الاستحواذ

رفضت شركة «إكسور» القابضة، التابعة لعائلة أنييلي، مالكة نادي يوفنتوس، السبت، عرض الاستحواذ الذي تقدَّمت به قبل يومٍ شركة العملات المشفَّرة «تيذر» لشراء النادي.

وأعلنت «إكسور» في بيانٍ رسمي، أن مجلس إدارتها رفض بالإجماع العرض غير المرغوب به، والمقدَّم من شركة «تيذر إنفستمنتس» لاستحواذ حصتها في نادي يوفنتوس.

وجاء في البيان: «تؤكد إكسور، كما سبق أن قالت وكرَّرت في الماضي، أنها لا تنوي بيع جزءٍ، أو كامل أسهمها لطرفٍ ثالث، بما في ذلك، وليس حصرًا، الشركة التي تتخذ من السلفادور مقرًّا لها، تيذر».

وأكدت الشركة وعائلة أنييلي أنهما «ما زالتا ملتزمتين بالكامل تجاه النادي، وتدعمان فريقه الإداري الجديد في تنفيذ استراتيجيةٍ واضحةٍ، تهدف إلى تحقيق نتائجَ قويةٍ سواء داخل الملعب، أو خارجه».

وبعد أن دخلت شركة «تيذر» إلى هيكل ملكية يوفنتوس، فبراير الماضي، بحصةٍ بلغت 8%، قبل أن ترتفع لاحقًا إلى 11.5، تقدَّمت بعرضٍ إلى «إكسور»، الجمعة، لشراء حصتها الوازنة، والبالغة 65.4%.

ووفقًا لتقاريرَ إعلاميةٍ، عرضت «تيذر» 2.66 يورو للسهم الواحد، ما يعكس تقييمًا إجماليًّا للنادي بنحو 1.1 مليار يورو.

وكانت أسهم يوفنتوس أقفلت جلسة التداول في بورصة ميلانو، الجمعة، وقبل الإعلان عن عرض «تيذر»، عند مستوى 2.19 يورو للسهم.

وكانت «تيذر»، التي أوضح الإيطالي باولو أردوينو، مديرها التنفيذي، أن «يوفنتوس كان دائمًا جزءًا من حياتي»، قد تعهَّدت أيضًا بضخ استثماراتٍ بقيمة مليار يورو في النادي المسمَّى «السيدة العجوز».

ويبحث «بيانكونيري»، الذي يعدُّ الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الإيطالي «36 مرةً» وكأس إيطاليا «15»، إضافةً إلى لقبَين في دوري أبطال أوروبا، عن استعادة بريقه بعد أعوامٍ من الانحدار سواء داخل الملعب، أو خارجه.

ويعود آخر تتويجٍ للفريق بلقب الدوري الإيطالي إلى عام 2020، فيما أحرز آخر ألقابه بشكلٍ عامٍّ في 2024 بحصد كأس إيطاليا.