عودة بالمر تمنح تشيلسي نقاط إيفرتون

قاد كول بالمر، لاعب فريق تشيلسي الأول لكرة القدم، العائد للمشاركة بعد غيابٍ طويلٍ للإصابة، «البلوز» الفوز على ضيفه إيفرتون 2ـ0، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل بالمر، الغائب منذ خمس جولاتٍ عن الفريق، هدف التقدم لتشيلسي في الدقيقة 21 من تمريرة الفرنسي مالو جوستو، الذي أحرز بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة للشوط الأول بعد عرضية البرتغالي بيدرو نيتو.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 28 نقطةً في المركز الرابع، ليعود إلى المربع الذهبي ولو بشكلٍ مؤقَّتٍ بانتظار باقي النتائج، أما إيفرتون فلديه 24 نقطةً في المركز الثامن.