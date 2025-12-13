حائل.. اختتام بطولة نيسان للتطعيس 2025

اختُتمت الجولة الثالثة والنهائية من بطولة نيسان للتطعيس 2025، السبت، التي نُظِّمت بإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدرَّاجات النارية، وبالتعاون مع وزارة الرياضة، وسط أجواءٍ تنافسيةٍ، وحضورٍ لافتٍ من عشَّاق رياضة المحركات، حسبما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وشهدت الجولة الختامية مستوى عاليًا من الندية والحماس بمشاركة أكثر من 30 متسابقًا من نخبة المتسابقين المحليين، تنافسوا ضمن فئتي السيارات ذات الدفع الرباعي والدرَّاجات النارية بالقاعد في مدينة حائل، الذي يتميَّز بتضاريسه الصحراوية والرملية المتنوعة.

وانطلقت المنافسات على مسارٍ رملي، صُمِّم بعنايةٍ، ويتطلَّب من المتسابقين اجتياز التلال والمرتفعات الرملية لتحقيق أزمنةٍ قياسيةٍ، تعتمد على المهارة والاحترافية العالية في هذا النوع من السباقات الصحراوية.

وأسفرت نتائج الجولة عن فوز المتسابق أحمد مضحي الشمري بالمركز الأول في فئة السيارات، فيما حلَّ المتسابق عارف مضحي السويدي ثانيًا، وجاء المتسابق محمد الغنيم في المركز الثالث.

وتُعدُّ بطولة نيسان للتطعيس إحدى الفعاليات البارزة في قطاع رياضة المحركات، وتسهم في إثراء روزنامة المنافسات الرياضية التي تُنظَّم في مختلف مناطق السعودية لما تحظى به من إقبالٍ واسعٍ، ومشاركةٍ مميَّزةٍ من الرياضيين والسائقين، إضافةً إلى جماهير ومحبي المنافسات الصحراوية.