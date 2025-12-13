بإسهام من صلاح.. الليفر يعود إلى طريق الانتصارات

توَّج المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الأول لكرة القدم، عودته إلى المباريات بتمريرةٍ حاسمةٍ بعد دخوله بديلًا في الشوط الأول من المواجهة التي انتصر فيها فريقه على برايتون 2ـ0، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الممتاز.

وبعد تقدُّم ليفربول السريع في الدقيقة الأولى بهدف المهاجم الفرنسي أوجو إيكيتيكي إثر تمريرةٍ من جوميز، صنع صلاح الهدف الثاني للاعب نفسه من ركلةٍ ركنيةٍ في الدقيقة 60.

ويعدُّ الفوزُ الأوَّلَ لليفربول في الدوري بعد تعادلين، ليرفع رصيده إلى 26 نقطةً في المركز السادس مؤقتًا.

وبعد استبعاده عن المباراة، التي فاز فيها فريقه على إنتر ميلان الإيطالي 1ـ0 الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، وإبقائه قبلها على مقاعد الاحتياط في التعادل مع ليدز يونايتد 3ـ3 في الدوري، جلس صلاح على مقاعد الاحتياط أمام برايتون، لكنَّه دخل في الشوط الأول بدلًا من جو جوميز إثر إصابته.

وشارك النجم المصري في الدقيقة 26 وسط تصفيق الجماهير، وهتافاتٍ باسمه، وقد أصبح بتقديمه تمريرةً حاسمةً في اللقاء ثالث أكثر لاعبٍ إسهامًا بالأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز «280»، متخطيًا فرانك لامبارد، أسطورة تشيلسي السابق.

ولا يتفوَّق على صلاح في هذه الإحصائية سوى واين روني، نجم مانشستر يونايتد السابق «311»، وآلان شيرار «324».

وأشعل صلاح جدلًا واسعًا عقب تصريحاته التي اتَّهم فيها النادي بـ «التخلي عنه» عقب جلوسه على دكة البدلاء لثلاث مبارياتٍ متتاليةٍ قبل استبعاده عن لقاء إنتر ميلان .

كذلك أشار، السبت الماضي، في حديثه للمراسلين إلى انهيار علاقته بسلوت قبل أن يُعلن المدرب الهولندي، الجمعة، أنه سيتحدَّث إلى لاعبه في وقتٍ لاحقٍ.