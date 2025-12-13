قفز السعودية.. 90 فارسا وفارسة في أشواط الواعدين

شارك أكثر من 90 فارسًا وفارسة سعوديين في أشواط الأسبوع الأول من بطولة «قفز السعودية» لقفز الحواجز في نسختها الخامسة بمقر قفز السعودية في الجنادرية، تبدأ أعمارهم من 12 عامًا، حسبما جاء في وكالة الأنباء السعودية «واس».

ويأتي شوط الواعدين جزءًا من دعم الاتحاد السعودي للفروسية المستمر لتطوير الفرسان المحليين، وتوفير فرص للمشاركة في البطولات الكبرى وزيادة عدد الفرسان المشاركين، مما يرفع مستوى المنافسة ويؤهلهم للبطولات الدولية الأكبر.

وتضمنت أشواط الأسبوع الأول للفرسان الواعدين تنظيم 11 شوطًا لفئة النجمة الواحدة، بدأت بشوط «الجائزة الصغرى» بارتفاع متر، وشوط لفئة البراعم بارتفاع 1.10 متر، وشوط فئة الأشبال بارتفاع 1.20 متر، وشوط فئة الناشئين بارتفاع 1.30 متر، وشوط «الجائزة المتوسطة» بارتفاع 1.20 متر.

وقسم الاتحاد فئات الفرسان الواعدين لـ 3 أقسام: «الأطفال أقل من 14 عامًا، الناشئين من 14 إلى 18 عامًا، والشباب من 16 إلى 21 عامًا»، فيما شارك فرسان وفارسات من الفئات الثلاث في أشواط الواعدين من الأردن، ألمانيا، العراق، هولندا، الجزائر، اليمن، مصر، سوريا، بريطانيا، فرنسا، المغرب، وإسبانيا.