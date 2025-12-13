تدريب الأخضر.. مناورة وكرات ثابتة

خاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حصة تدريبية مساء السبت في إطار استعداداته لمواجهة نظيره الأردني الإثنين ضمن نصف نهائي كأس العرب ـ فيفا 2025 في قطر.

واشتملت الحصة، التي احتضنها أحد ملاعب مركز «أسباير» الرياضي، على تمارين استحواذ وكرات ثابتة، ومناورة على نصف مساحة المستطيل الأخضر.

ويختتم المنتخب استعداداته بتدريبٍ جماعي مساء الأحد، داخل المركز ذاته، سيُسمَح لوسائل الإعلام بحضور الدقائق الـ 15 الأولى منه.

وتأهل «الصقور الخُضر» إلى نصف النهائي، إثر فوزهم 2ـ1 الخميس على المنتخب الفلسطيني ضمن دور الثمانية، فيما وصل الأردن بالفوز 1ـ0 على العراق الجمعة.