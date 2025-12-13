الإثيوبية تودع السويدي.. والسودانية تنطلق الأحد

اختتمت وزارة الإعلام فعاليات أيام الثقافة الإثيوبية ضمن مبادرة «انسجام عالمي2»، التي تنظمها بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، وسط حضور لافت من الزوار من مختلف الجنسيات، الذين تفاعلوا مع العروض الثقافية والتراثية الإثيوبية المتنوعة.

وشهدت الفعاليات، التي نظمت في حديقة السويدي إحدى مناطق موسم الرياض، بمبادرة من برنامج جودة الحياة لتحقيق لمستهدفات رؤية السعودية 2030، تقديم العديد من العروض الثقافية والموسيقية والترفيهية، إلى جانب استعراض الحرف اليدوية وأجنحة الزينة وعروض الأزياء التراثية المتنوعة. ووقف آلاف الزوار من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات على ملامح الثقافة الإثيوبية الأصيلة، من خلال الفنون الشعبية والموسيقى التقليدية والعادات والتقاليد ذات الجذور العريقة.

وشهد اليوم الختامي مشاركة نخبة من المطربين الإثيوبيين، الذين قدّموا فقرات غنائية واستعراضية متنوعة سلّطت الضوء على الإرث الثقافي الإثيوبي، إلى جانب عروض موسيقية، ورقصات شعبية وعروض السيرك 360، وسط تفاعل واسع من الجمهور.

وينطلق أسبوع الثقافة السودانية، الأحد، آخر أسابيع مبادرة انسجام عالمي في نسختها الثانية الذي يستمر حتى 20 ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 80 عارضًا مؤديًا للفنون الشعبية والرقصات الاستعراضية والفقرات الثقافية التي تعبّر عن عمق وأصالة الثقافة السودانية.

وتتضمن فعاليات الثقافة السودانية عددًا من الحفلات الغنائية بمشاركة نخبة من المطربين والمؤثرين السودانيين، الذين يقدمون الأغنيات الوطنية والتراث الغنائي السوداني المعبر عن مختلف مناطق السودان ومكوناته الثقافية المتنوعة.

وتستعرض الفعاليات الأزياء السودانية التقليدية، والمنتجات البارزة والحرف اليدوية والإكسسوارات وتجهيزات العروس، إلى جانب الأكلات الشعبية والأطباق التي تمثل مناطق السودان المختلفة.

وعلى مدى أكثر من 40 يومًا قدّمت مبادرة «انسجام عالمي2» تجربة ثقافية متكاملة سلطت الضوء على 13 ثقافة تمثل المقيمين في السعودية، من خلال إبراز عاداتهم وتقاليدهم وموسيقاهم وحظيت بثناء واسع لدورها في إبراز حياة المقيمين في السعودية والخدمات المقدمة لهم.