هيليجرين يتوّج بلقب بطولة السعودية المفتوحة للجولف

توّج السويدي بيورن هيليجرين بلقب بطولة السعودية المفتوحة المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، عقب منافسة قوية ومثيرة مع نظيره جاك تومسون في نادي ديراب للجولف وفقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي الوقت ذاته، خطف اللاعب المغربي آدم بريسنو الأضواء بتسجيله نتيجة استثنائية في الحفرة «13» التي أنهاها من أول ضربة بشكل مذهل، لينهي اليوم الأخير بنتيجة «14» ضربة تحت المعدل، وليظفر بجائزة أفضل لاعب عربي في البطولة.

وتمكن هيليجرين، الذي خاض المنافسات في المجموعة نفسها مع أقرب منافسيه جاك تومسون طوال الأسبوع، من حسم اللقب بفارق ضربة واحدة، بعد أن اختتم الجولة بتسجيل «67» ضربة خمس ضربات تحت المعدل، لينهي البطولة برصيد إجمالي بلغ «23» ضربة تحت المعدل، وسجل تومسون، الذي بدأ متعادلًا مع هيليجرين، «68» ضربة في البطولة التي تمثل الحدث الختامي لموسم الجولة الآسيوية.

وتقدم اللاعب السويدي بفارق ضربة واحدة عند الحفرة الـ 18 معدل 5 ضربات، إذ أهدر تومسون فرصة تسجيل ضربة إيجل من مسافة «30» قدمًا بفارق بسيط، وسجّل تومسون أربع ضربات بيردي، مما وضع هيليجرين أمام اختبار لخبرته لإدخال كرة بيردي من مسافة ستة أقدام، وهو ما نجح في تحقيقه ببراعة، مسجلًا بذلك انتصاره الأول في الجولة الآسيوية.

وتقاسم الماليزي إرفين تشانج، والأمريكي تشارلز بورتر، المركز الثالث، بفارق ثلاث ضربات خلف تومسون، وسجل تشانج «68» ضربة مكملًا أسبوعًا مميزًا قفز به من المركز «75» إلى المركز «41» في قائمة وسام الاستحقاق للجولة الآسيوية، التي تضمن لأصحاب المراكز الـ«65» الأولى الاحتفاظ ببطاقاتهم للموسم المقبل، فيما اختتم بورتر جولته بتسجيل «69» ضربة.

وكان الفائز البارز الآخر في منافسات اليوم هو الياباني كازوكي هيجا، الذي حسم لقب وسام الاستحقاق للجولة الآسيوية، إذ سجل «68» ضربة لينهي البطولة في المركز السابع، ويضمن التفوق بفارق مريح على الزيمبابوي سكوت فينسنت صاحب المركز الثاني في القائمة.