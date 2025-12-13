إيكيتيكي: صلاح أسطورة.. وقدوتي في ليفربول

وصف الفرنسي هوجو إيكيتيكي، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، زميله المصري محمد صلاح المهاجم بـ «أسطورة ليفربول»، عادًا أن الانتصار أمام برايتون بنتيجة 2ـ0 السبت في الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي مهمًا لاستعادة الثقة لكتيبة المدرب الهولندي أرني سلوت.

وقال إيكيتيكي الذي سجل هدفي المواجهة خلال حديثه لوسائل الإعلام: «صلاح محترف على أعلى مستوى، أعده قدوة لي، إنه أسطورة ليفربول، واللعب بجواره بمثابة نعمة، إنه من نوعية اللاعبين الذين يجعلوننا نستمتع بمشاهدة كرة القدم».

وأضاف المهاجم الفرنسي خلال حديثه عن المواجهة: «لن أقول أنني قدمت أداءً مثاليًا، وأعلم أنه كان بإمكاني تسجيل المزيد من الأهداف في مباراة اليوم، ولكن يبقى الأهم أننا حققنا الفوز أمام جماهيرنا، وعشنا يومًا رائعًا.. لقد سجلت الهدف الأول بعد تمريرة سريعة كنت مستعدًا لها، فالتسجيل مبكرًا لا يبقى أمرًا متوقعًا، ولكن أحاول أن أكون جاهزًا دائمًا».

وبشأن هدفه الثاني، قال المهاجم الفرنسي: «بعد ركنية رائعة كان علي فقط التمركز بشكل جيد، وسجلت بسهولة.. كنت أطمح إلى تسجيل ثلاثية، لكن ذلك سيتحقق في الفترة المقبلة، ويبقى تسجيل هدفين أمرًا جيدًا.. نحاول أن نبقى متماسكين ونعمل كفريق واحد، فلم يكن اليوم سهلًا، وأعتقد أننا نستحق الفوز بعد أداء رائع لنواصل مسيرتنا».

وأشعل صلاح جدلًا واسعًا عقب تصريحات السبت الماضي اتهم فيها النادي بـ «التخلي عنه» عقب جلوسه على دكة البدلاء لثلاث مبارياتٍ متتاليةٍ قبل استبعاده عن لقاء إنتر ميلان الايطالي في دوري الأبطال الثلاثاء الماضي.

كذلك أشار المهاجم المصري في حديثه للمراسلين إلى انهيار علاقته بسلوت قبل أن يُعلن المدرب الهولندي، الجمعة، أنه سيتحدث إلى لاعبه في وقتٍ لاحقٍ.