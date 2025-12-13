النصر يفقد يحيى 3 مباريات.. وشكوك أمام الأهلي

يفقد فريق النصر الأول لكرة القدم جهود جناحه أيمن يحيى في المباريات الثلاث المقبلة على الأقل بداعي الإصابة، حسبما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

ووفق المصادر ذاتها، تسلَّم الجهاز الطبي التقرير الطبي الخاص باللاعب، وعلى إثره وضع له برنامجًا علاجيًّا وتأهيليًّا، يتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع بعد تعرُّضه لإصابةٍ في غضروف الركبة خلال مشاركته مع المنتخب السعودي أمام المغرب، الإثنين الماضي، في بطولة كأس العرب.

وأجرى يحيى كشفًا طبيًّا بالأشعة بأحد المراكز المختصَّة في مدريد، العاصمة الإسبانية، الجمعة، طبقًا للمصادر، ثم عاد إلى الرياض، ليخضع لجلساتٍ علاجيةٍ في عيادة النادي.

وعلى ضوء البرنامج العلاجي والتأهيلي المخصَّص للجناح الدولي، لن يكون اللاعب متاحًا للمشاركة أمام الزوراء العراقي، 24 ديسمبر الجاري، ضمن دوري أبطال آسيا 2، إضافةً إلى مباراتَي الأخدود والاتفاق، 27 و30 من الشهر ذاته، في الجولتين 11 و12 من دوري روشن السعودي، وقد تمتدُّ فترة غيابه، لتشمل مواجهتين إضافيتين ضد الأهلي والقادسية، 2 و8 يناير، في الجولتين 13 و14 من الدوري في حال بلغ برنامج علاجه وتأهيله أربعة أسابيع.

وفي السياق ذاته، انضمَّ المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز إلى التدريبات، السبت، بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها سلامة ركبته، إذ كان يعاني من جهدٍ، لن يمنعه من المشاركة في التحضيرات.