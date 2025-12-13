لقب التحدي.. فلامنجو يحبط بيراميدز ويطير إلى سان جيرمان

حقق فريق فلامنجو البرازيلي الأول لكرة القدم، السبت، لقب كأس التحدي، وتأهل لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي كأس إنتركونتيننتال بعد أن تجاوز بيراميدز المصري 2ـ0 في النهائيات التي تحتضنها الدوحة، العاصمة القطرية.

ووضع ليو بيريرا الفريق البرازيلي في المقدمة عند الدقيقة 24 بضربة رأسٍ بعد ركلةٍ حرةٍ على مشارف منطقة الجزاء، نفذها جيورجيان دي أراسكايتا الذي أرسل كرةً عرضيةً إلى داخل المنطقة.

وضاعف دانيلو لويز تقدم الفريق البرازيلي في الدقيقة 52 من ركلةٍ حرةٍ أخرى، قابلها اللاعب برأسيةٍ قويةٍ من داخل المنطقة.

وكان الفريق المصري تأهل إلى الدور قبل النهائي من النسخة الثانية للبطولة بعد الفوز على أوكلاند سيتي المكسيكي، ثم التتويج بكأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي على حساب الأهلي السعودي.

في المقابل، حجز فلامنجو مقعده إثر تخطي عقبة كروز أزول المكسيكي.

وسيواجه فلامنجو فريق باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، في النهائي، الأربعاء المقبل.