الهلال يكسب تجربة المحرق

اختتم فريق الهلال الأول لكرة القدم معسكره الإعدادي في مدينة العين الإماراتية بالفوز على المحرق البحريني 1-0 في مباراة تجريبية مغلقة جرت السبت ضمن استعداداته خلال فترة التوقف.

وسجل الصربي سيرجي سافيتش هدف الأزرق في الشوط الأول من المواجهة.

ومن المقرر أن تعود بعثة الفريق الهلالي بعد ساعات من اللقاء التجريبي إلى الرياض على أن يتمتع اللاعبون براحة لمدة يوم واحد وفق مصادر «الرياضية»، قبل الدخول في مرحلة التحضيرات الأخيرة على ملعب النادي تأهبًا للاستحقاقات المقبلة بعد فترة التوقف الجارية المتزامنة مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب 2025.

ويتأهب الأزرق لمواجهة مضيفه الشارقة الإماراتي في 22 ديسمبر الجاري ضمن الجولة السادسة من مجموعة الغرب لدوري أبطال آسيا للنخبة، وبعدها بأربعة أيام يستقبل الخليج على ملعب المملكة أرينا في الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

ويحتل الفريق الهلالي المركز الثاني في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 23 نقطة بفارق 4 نقاط خلف النصر المتصدر بعد مرور تسع جولات، فيما يتصدر مجموعته في البطولة الآسيوية بالعلامة الكاملة «15 نقطة» خلال خمس جولات.