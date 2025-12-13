برشلونة يواصل الصدارة بثنائية رافينيا

وسّع فريق برشلونة الأول لكرة القدم «حامل اللقب» ومتصدر الترتيب الفارق بينه وبين ريال مدريد إلى سبع نقاط مؤقتًا، بعد فوزه على أوساسونا بثنائية مهاجمه البرازيلي رافينيا ضمن الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني، السبت.

ومن خلال فوزه الخامس تواليًا في مختلف المسابقات، رفع الـ«بلاوجرانا» رصيده إلى 43 نقطة بفارق سبع نقاط عن غريمه التقليدي ريال الذي يحلّ ضيفًا على ألافيس الأحد، ساعيًا إلى محو خيبات تعثراته الأخيرة.

وسجّل رافينيا هدفي العملاق الكاتالوني في الشوط الثاني «70 و86».

وأعاد المدرب الألماني هانزي فليك مهاجمه فيران توريس إلى التشكيلة الأساسية، بعد أسبوع على تألقه اللافت بتسجيله ثلاثية «هاتريك» خلال الفوز الكبير على ريال بيتيس «5ـ3»، قبل أن يبقيه على مقاعد البدلاء أمام أينتراخت فرانكفورت الألماني «2ـ1» في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

كما زجّ فليك برافينيا أساسيًا بعد أن أراحه في مباراة بيتيس، ثمّ أشركه أمام فرانكفورت.