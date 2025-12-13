ماريسكا: عشت أسوأ يومين في تشيلسي

كشف الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، السبت، عن أنه مر بأسوأ يومين له منذ انضمامه للنادي اللندني، فيما بدا ردًا لاذعًا على الانتقادات بشأن تراجع مستوى الفريق أخيرًا.

وأشار ماريسكا إلى أنه أراد الثناء على لاعبيه بعد الفوز 2ـ0 على إيفرتون في الدوري، ليعود إلى درب الانتصارات التي غابت عنه في آخر أربع مباريات بجميع المسابقات.

وقال ماريسكا للصحافيين: «إنهم يقدمون أداءً جيدًا للغاية بعد أسبوع صعب، وكان اليومان الماضيان هما الأسوأ منذ انضمامي للنادي، لأن كثيرين لم يقدموا لنا الدعم».

وخسر تشيلسي 2ـ1 أمام أتلانتا في إيطاليا بدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي، بعد تعادله سلبًا مع بورنموث السبت الماضي، وقبل ذلك بأيام خسر 3ـ1 أمام ليدز يونايتد.

وجاء هذا التراجع في الأداء بعد تقديم الفريق عرضين قويين، بالتعادل 1ـ1 مع المتصدر أرسنال رغم لعب تشيلسي بعشرة لاعبين معظم المباراة بسبب طرد موزيس كايسيدو، إضافة إلى الفوز الكبير 3ـ0 على برشلونة في دوري الأبطال.

وعندما طلب منه الصحافيون السبت توضيح تصريحاته، أجاب ماريسكا أنه شعر بأنه لم يحظ بالدعم ولا اللاعبين بشكل عام، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه سعيد للغاية بجماهير النادي.

وتولى ماريسكا تدريب تشيلسي عام 2024 بعد أن أعاد ليستر سيتي إلى دوري الأضواء. وفاز مع الفريق بدوري المؤتمر الأوروبي في نهاية موسمه الأول، ثم توج بكأس العالم للأندية في يوليو الماضي.