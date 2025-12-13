الاتفاق يرفض.. الأهلي والقادسية يطاردان الغنام

وضع ناديا الأهلي والقادسية خالد الغنام، جناح فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، ضمن خياراتهما في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حسبما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الجانب الاتفاقي، يرفض الدخول في مفاوضات من أجل بيع عقد اللاعب، الممتد حتى 2028، نظير الاحتياج الفني لخدماته خلال الموسم الجاري.

ويتضمَّن عقد الجناح، المعار إلى الهلال الموسم الماضي، شرطًا جزائيًّا، يبلغ 46 مليونًا، يستطيع أي نادٍ كسره دون الرجوع إلى الاتفاق.

ويأتي الغنام في مقدمة خيارات عدة، رصدتها الإدارة الفنية في الأهلي من أجل استقطابها خلال «الميركاتو الشتوي» المقبل.

ويُتوقَّع أن تتضح الصورة حول بقاء اللاعب من عدمه في الأسابيع المقبلة مع فتح باب الانتقالات الشتوية.

وخاض الجناح فترة إعارة الموسم الماضي إلى الأزرق العاصمي، لعب خلالها 16 مباراةً، وسجل هدفًا وحيدًا، وفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وشهد الموسم الجاري ظهورَ الغنام بأداء لافت «رقميًّا»، إذ شارك في عشر مباريات حتى الآن، وسجل أربعة أهداف، وقدَّم تمريرتين حاسمتين.