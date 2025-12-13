أمام الأردن.. اجتماع يرسم خطة الأخضر

أدرج الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اجتماعًا ضمن برنامج عمل «الأخضر»، السبت، يختلف عن الاجتماعات التي عُقِدَت خلال الأيام الماضية، في إطار التحضيرات المكثفة لمواجهة المنتخب الأردني، الإثنين، على ملعب البيت ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب.

واستهل رينارد الاجتماع بخطاب تحفيزي، شدَّد فيه على أهمية المرحلة الجارية، مؤكدًا للاعبين أن الطريق نحو التتويج باللقب، لم يتبقَّ فيه سوى خطوتين فقط، داعيًا إلى التركيز الكامل، وبذل أقصى الجهود داخل الملعب من أجل بلوغ النهائي، ثم المنافسة على الكأس.

وتناول الاجتماع الجوانب الفنية للمواجهة المرتقبة، إذ استعرض الجهاز الفني عددًا من نقاط القوة والضعف في صفوف المنتخب الأردني، إضافةً إلى تحليل أسلوب لعبه، مع التطرُّق إلى بعض الملاحظات، والسلبيات التي ظهرت على أداء «الأخضر» في مباراته الأخيرة أمام فلسطين بهدف تلافيها، وتحسين الصورة الفنية.