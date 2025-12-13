البطولة النسائية للتايكوندو.. القادسية يتصدر «الأولى» والشباب بطل الناشئين

اختُتمت منافسات بطولة السعودية التأهيلية للأندية النسائية للدرجة الأولى ودرجة الناشئين، التي نُظِّمت في صالة نادي القادسية في الخبر خلال الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر الجاري.

وفي الدرجة الأولى، تُوِّج نادي القادسية بالمركز الأول، محققًا 878 نقطةً، وجاء الرياض ثانيًا بـ 280، فيما حلَّ الشباب ثالثًا، تلاه العلا بـ 208 نقاط.

أمَّا في درجة الناشئين، فحصد نادي الشباب المركز الأول بـ 513 نقطةً، وحلَّ الاتحاد ثانيًا بـ 358، واحتل القادسية المركز الثالث بـ 268، وجاءت أكاديمية مهد رابعًا بـ 262 نقطة.

وضمَّت البطولة 27 ناديًا، مع 278 لاعبةً، وأدار منافساتها 45 حكمًا، وجرت على أربعة ملاعب، وسُجِّلت خلالها إصابةٌ واحدةٌ فقط، ما يعكس مستوى الانضباط والتنظيم العالي.

وتأتي البطولة ضمن جهود الاتحاد السعودي للتايكوندو لدعم وتطوير رياضة التايكوندو النسائية، وتهيئة اللاعبات للمنافسات المقبلة، وتعزيز قاعدة الممارسات في مختلف الفئات السنية.