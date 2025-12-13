غيداء أول سعودية تلامس أعماق البحر

حققت غيداء الحمد محترفة الغوص إنجازًا نوعيًا يضاف إلى سجلها البحري، بعد وصولها إلى عمق 127 مترًا كأول غواصة سعودية تحقق هذا الرقم في مياه البحر الأحمر، متجاوزة رقمها السابق البالغ 100 متر.

واستطاعت غيداء خلال أعوام قليلة أن ترسم مسارًا استثنائيًا في رياضة الغوص، إذ نفذت أكثر من 1000 غوصة سكوبا، ونحو 200 غوصة تقنية، إضافة إلى خمس غوصات تجاوزت فيها عمق 80 مترًا، إلى جانب مشاركتها في برامج تدريبية متعددة شملت غوص الديسكفري بالمسبح وإعادة تنشيط الغواصين، مؤكدة أن ما حققته حتى اليوم لا يمثل سوى بداية لطموحات أكبر تسعى للوصول إليها. وتقول غيداء إن حياتها تغيرت منذ أول غوصة لها عام 2020، قبل أن تحصل في العام التالي على رخصة الغوص العالمية من PADI، ورخصة مرشد غوص، وأدفانس ترايمكس، إلى جانب تخصص خلط الغازات، لتبدأ مرحلة جديدة مليئة بالتحدي والمعرفة، واصفة تجربة الأعماق بقولها إن العمق ليس مجرد رقم، بل رحلة داخل الذات واختبار للهدوء والثقة بالنفس.

وأوضحت أن الغوص علّمها الانضباط وسرعة اتخاذ القرار والسيطرة على التنفس والمشاعر، وهي مهارات انعكست إيجابًا على حياتها اليومية، كما أشارت إلى أن دعم أسرتها وثقتهم بها كانا الدافع الأكبر للاستمرار وتجاوز الحدود. وأكدت أنها لم تشعر بالخوف في بداياتها، بل رأت في كل غوصة فرصة لصقل مهاراتها، حتى أصبحت تواجه الأعماق بثبات وتوازن، مشددةً على أن الغوص أسلوب حياة يمنح الإحساس بالتحرر ويعزز الوعي بأهمية حماية البيئة البحرية.

وتختتم غيداء حديثها بتأكيد فخرها بكونها جزءًا من هذا العالم الساحر، وطموحها في أن تكون رحلتها مصدر إلهام لكل فتاة تؤمن بأن الأحلام تستحق أن تُلاحق حتى آخر مدى، مؤكدة أن الأعماق ما زالت تناديها وأن رحلتها لم تنته بعد.