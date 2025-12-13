طائرة الأهلي تحلق بالصدارة

أحكم فريق الأهلي الأول لكرة الطائرة قبضته على صدارة الدوري الممتاز بعد فوزه على ضيفه الابتسام 3-0، في اللقاء الذي جرى على صالة النادي الجداوي ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ورفع الفريق الأهلاوي رصيده إلى 12 نقطة معززًا صدارته بالعلامة الكاملة، فيما بقي الابتسام في المركز الأخير دون نقاط.

وفي مباراة ثانية، فاز الهلال على ضيفه الفتح 3-0، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، بينما تجمد رصيد الفتح عند 4 نقاط.

وعلى صالة نادي النصر، كسب الفريق النصراوي نظيره الخويلدية 3–0، رافعًا رصيده إلى 5 نقاط، وفي المقابل ظل الخويلدية دون نقاط متساويًا مع الابتسام في قاع الترتيب.

وفي جدة، سجّل العلا فوزًا خارج أرضه بعد تفوقه على الاتحاد 3–1، وبذلك يرفع العلا رصيده إلى 7 نقاط مقابل 8 نقاط للفريق الجداوي.

وتنطلق منافسات الجولة الخامسة الجمعة المقبل، بثلاث مواجهات، إذ يستضيف الفتح نظيره العلا في الأحساء، ويستقبل النصر ضيفه الابتسام في الرياض، ويحلّ الاتحاد ضيفًا على الخويلدية في القطيف، على أن تختتم الجولة السبت بالمواجهة المرتقبة بين الهلال والأهلي، في لقاء قد يكون له تأثير مباشر على صدارة الدوري ومسار المنافسة.