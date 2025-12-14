تحدي الشتاء.. سيدات النصر والهلال في نصف النهائي

تأهل فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات ونظيره الهلال إلى نصف نهائي بطولة تحدي الشتاء بعد فوز الأول على القادسية 2ـ0، والثاني على شعلة الشرقية 5ـ0، السبت، في ختام منافسات المجموعة الأولى.

فعلى ملعب الترجي في القطيف، تفوَّق النصر على القادسية بهدفين، سجلتهما التنزانية كلارا لوفانجا، والبرازيلية ماريا إدواردا، ليرفع «الأصفر» رصيده إلى ست نقاطٍ في الصدارة.

وفي المباراة الثانية، التي جرت على الملعب ذاته، أمطر الهلال شباك شعلة الشرقية بخمسة أهدافٍ، منها ثلاثةٌ «هاتريك» للنيجيرية أسيسات أوشوالا، بينما جاء الهدفان الآخران عبر الفرنسية خيرة حمراوي، والبرتغالية جيسيكا سيلفا.

ورفع «الأزرق» رصيده إلى ثلاث نقاطٍ في المركز الثاني بفارق الأهداف عن القادسية، صاحب المركز الثالث.

ويترقَّب النصر والهلال ما ستسفر عنه الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية للتعرُّف على هوية منافسيهما في دور الأربعة، إذ يلتقي «الأصفر» صاحب المركز الثاني، بينما يخوض «الأزرق» المواجهة أمام المتصدر.

وتجرى المباراتان على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة ضمن المجموعة الثانية، الأحد، وتجمع الأولى العلا والأهلي، والثانية نيوم والاتحاد.

ويتصدَّر الأهلي المجموعة برصيد ثلاث نقاطٍ بفارق الأهداف عن الاتحاد.