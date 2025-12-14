سان جيرمان يضغط لانس بثلاثية ميتز

استعاد فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم صدارة الدوري الفرنسي مؤقتًا، بعد فوزه على مضيفه ميتز 3-2 السبت ضمن الجولة الـ16، بانتظار تعثّر لنس أمام نيس الأحد.

وبعد خسارته أمام موناكو 0-1 في الجولة قبل الماضية، تنازل فريق العاصمة عن الصدارة لمصلحة لنس مفاجأة الموسم، قبل أن يستعيد توازنه الأسبوع الماضي بفوز عريض على رين بخماسية نظيفة، ومن ثم على ميتز بثلاثية البرتغالي جونسالو راموش «31» وكونتان نجانتو «39» والبديل ديزيريه دويه «63» مقابل هدفين لجيسي دومانجي «42» والجورجي جيورجي تسيتايشفيلي «80».

وهذا الفوز الـ16 تواليًا لفريق العاصمة على ميتز، بما في ذلك ثمان مواجهات متتالية خارج أرضه أمامه في «ليج 1»، رافعًا رصيده إلى 36 نقطة في المركز الأول بفارق نقطتين عن لنس الثاني، فيما بقي ميتز في ذيل الترتيب بـ11 نقطة.

وتأتي النتيجة الإيجابية قبل سفر سان جيرمان إلى الدوحة حيث سيلاقي فلامنجو في كأس القارات للأندية، الأربعاء المقبل، بعد فوز الفريق البرازيلي على بيراميدز المصري في نصف النهائي «كأس التحدي».