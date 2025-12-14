تشفيكو يصل.. ويبدأ من مدرجات الوحدة

يصل البلجيكي من أصول بوسنية روسمير تشفيكو، المدرب الجديد لفريق الوحدة الأول لكرة القدم، إلى جدة فجر الأحد لتسلُّم مهمته، خلفًا للتشيلي جوزيه لويس سييرا الذي أقيل بعد الجولات السبع الأولى من دوري «يلو» بسبب جمع نقطتين فقط من أصل 21.

وحسب مصادر خاصة بـ «الرياضية»، يتابع تشفيكو مباراة الفريق أمام الأنوار، مساء الأحد، من مدرجات ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة «الشرائع»، وبعدها يباشر عمله مع صاحب المركز الـ 16 في جدول ترتيب فرق الدرجة الأولى.

ويقود «فرسان مكة» في المباراة المصري محمود عباس، المدرب المساعد، الذي كلّفه النادي بدَور الرجل الأول في الجهاز الفني مؤقتًا بعد إقالة سييرا. وقاد عباس الفريق لثلاث جولات، جمع منها أربع نقاط، بعد فوز وتعادل ثم خسارة.

ونوّه عبد الله خوقير، المدير التنفيذي لكرة القدم في الوحدة، بجهود عباس خلال الفترة الماضية، وقال لـ «الرياضية»: «كل التقدير والاحترام له على ما قدمه.. سنبحث احتياجات الفريق في الفترة المقبلة، ولا يوجد أي قرار يخصه حتى الآن».

والجمعة، أعلن النادي عن التعاقد مع تشفيكو، الذي درّب العروبة الموسم قبل الماضي في «يلو».