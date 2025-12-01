ديربي العرب والنهائي المبكر

بالرغم من عدم مشاركة بعض اللاعبين المحترفين للمنتخبات في بطولة العرب الحالية بسبب ارتباطاتهم مع أنديتهم، إلا أن هذه البطولة هي الأقوى على مر التاريخ من حيث المستويات والأكثر من حيث عدد الفرق والجماهير.

في قطر ذابت الفوارق وكسرت الترشيحات، ففي مجموعة واحدة تأهلت فلسطين وسوريا، وهما الدولتان اللتان تلعبان بلا دوري وعلى حساب قطر وتونس المتأهلتين لمونديال العالم.

وفي المجموعات الأخرى الكثير من النتائج، ومنها خروج مصر وهزيمتها في مباراتها الأخيرة بثلاثية نظيفة من رديف منتخب النشامى،

أما في ربع النهائي فدليل آخر على تطور الفرق، فرأينا صعوبة المواجهات وقوتها، ومنها ما وصل للأشواط الإضافية ولركلات الترجيح

وفي الدور نصف النهائي.

سيلتقي فريق الإمارات الذي تأهل من عنق الزجاجة بالمغرب حامل لواء عرب إفريقيا في هذا الدور، أما المباراة الثانية فهي المواجهة المنتظرة في هذه البطولة ويعتبرها الكثير البطولة المصغرة والنهائي المبكر، حيث سيلتقي منتخبنا السعودي مع المنتخب الأردني في ديربي عرب آسيا وفي تحدٍ خاص، لأنهما حاليًا الأقوى بعد تطور منتخب النشامى في السنوات الأخيرة وتأهله لمونديال أمريكا القادم، وتقدمه في التصنيف العالمي، ومحافظة المنتخب السعودي على نتائجه أمام الفرق الآسيوية، ووجوده المستمر في المونديال العالمي.

وكانت آخر المواجهات الرسمية بين الفريقين في تصفيات كأس العالم 2026 ـ آسيا تفوق الأخضر في الأردن 2ـ0 وخسر على أرضه 1ـ2

ورغم قوة الفرق العربية في هذه البطولة إلا أن الجميع يترقب تلك المباراة، فالأخضر بقيادة سالم وبأمل تحقيق بطولة بعد غياب، والنشامى بفريق الأحلام الذي لم يتأثر بغياب التعمري، ولن تؤثر عليه إصابة النعيمات، فقبل الوصول للنهائي هناك حسابات لتلك المواجهة،

فالأردن يريد أن يصل إلى زعامة عرب آسيا، والأخضر يريد أن يعلن ثباته وعلو كعبه، فهل يكون ديربي العرب نهائي مبكر أم أن البطولة تواصل كسر التوقعات؟